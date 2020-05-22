Показали, як у небі над Луцьком кружляв військовий літак. ВІДЕО

У Луцьку зняли на відео неймовірні піруети військового літака у небі над центром міста.

Військовий літак кружляв над Луцьком на невеликій висоті, — передає «Конкурент».

Нагадаємо: на Луцькому військовому аеродромі дислокуються авіатори 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. В рамках виконання планових польотів пілоти підвищують свій рівень вправності на легких фронтових винищувачах МіГ-29, навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ та навчально-бойових літаках Л-39 «Альбатрос».

Як зазначив командир військової частини – військовий льотчик першого класу полковник Віктор Меретін, планові польоти в Севастопольській бригади тактичної авіації проводяться часто. Для цього на Луцькому аеродромі є все необхідне, зокрема система підсвітки летовища для злету-посадки в нічний час.