Власти Москвы объявили о смягчении ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, наложенным из-за COVID-19.

«Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное „открытие“ экономики и возобновление работы городских организаций», — написал он в личном блоге.

В частности, с 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы».

«Пока не в полном объеме — работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде», написал он.

Также с 25 мая частично возобновит работу каршеринг. С 27 мая для передвижения по Москве станут действительны только московские цифровые пропуска. Обязательным становится и ношение масок и перчаток на объектах железнодорожного транспорта: на вокзалах, станциях и платформах.