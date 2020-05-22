Решетников назвал важнейшие задачи плана восстановления экономики

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Министр экономического развития Максим Решетников
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал первоочередные задачи плана по восстановлению экономики, сообщает ТАСС.
По словам министра, план содержит несколько блоков задач. В первую очередь необходимо увеличить доходы населения, восстановить эффективную занятость, а также перезапустить новый инвестиционный цикл.
Решетников отметил, что одна из основных структурных задач плана — запустить новые механизмы, снять все барьеры на цифровизацию и удаленную работу, которые только возможны.
Ранее стало известно, что власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса.
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