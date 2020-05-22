Десятки медиков 11 пациентов больницы скорой помощи Алтайского края оказались заражены коронавирусом

У 38 медиков и 11 пациентов Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, которую ранее решили закрыть на карантин, подтверждены положительные результаты на коронавирус. Об этом сообщает краевой оперштаб в своем Telegram-канале.

Как уточняют в Минздраве региона, первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония. В связи с этим был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь городской больницы № 5.

В медучреждении после этого случая начались тестирования других медиков и оставшихся пациентов. В итоге на 21 мая выявлено 38 случаев у персонала и 11 — у поступивших ранее жителей края. В зависимости от степени тяжести заболевания их госпитализировали в больницы Барнаула или направили на амбулаторное лечение на дому. В настоящее время тестирование продолжается.

Как уже сообщалось, клиника прекратила госпитализацию из-за зарегистрированных случаев заражения в своих стенах. Пациентов и персонал отделений, где были выявлены случаи COVID-19, изолировали на две недели для прохождения дообследования.

Пациентов, которых должны были доставить в больницу скорой помощи, начнут принимать другие медучреждения города. «В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и Барнаула качественную помощь», — сообщила зампред правительства региона Ирина Долгова. Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жителей будут направлять в кардиодиспансер, городскую больницу № 11, а с 22 мая к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Во всех медучреждениях, по утверждению властей, есть необходимое оборудование и специалисты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь.