Сенат США принял акт, способный вытеснить китайские компании с американской биржи

Сенат США в среду единогласно принял «Акт об ответственности иностранных компаний» S.945, который требует от зарубежных организаций, торгующихся на биржах США, соответствовать и отчитываться, согласно американскому законодательству.

«Сенат только что единогласно утвердил: S.945, который касается иностранных компаний и Китая», – говорится в официальном Twitter пресс-галереи сената.

Теперь этот законопроект должен быть утверждён палатой представителей и, в случае прохождения всех необходимых процедур и утверждения, в конечном счете, может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках.

Согласно законопроекту, компания для того, чтобы торговаться в Нью-Йорке или на других площадках, должна предоставить право аудита американскому регулятору, а также подтверждение, что не контролируется иностранным правительством.

Исторически китайские компании не обязаны были следовать нормам США для того, чтобы получить право размещаться на американских биржах.

После новости о принятии законопроекта акции китайского гиганта Alibaba Holding Group Ltd. на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на более чем 2%, в то время как росли на бирже в Гонконге.