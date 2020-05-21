Турция продлила запрет на поездки в 15 крупных городах ещё на 15 дней

В заявлении Министерства говорится, что запрет на поездки будет действовать с 20 мая по 3 июня, а на тех, кто нарушил данное постановление, будут наложены административные штрафы, пишет Hurriyet.

В МВД добавили, что воздушные, сухопутные и морские перевозки в и из этих провинций будут ограничены.

В число городов, на которые распространяется запрет на поездки, входят Стамбул, Анкара, Измир, Балыкесир, Бурса, Эскишехир, Газиантеп, Кайсери, Коджаэли, Конья, Маниса, Сакарья, Самсун, Ван и Зонгулдак.

Ранее в апреле Турция ввела первый в стране запрет на поездки в 31 провинции, чтобы остановить распространение вируса, а затем сняла его в некоторых из них.