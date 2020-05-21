Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО

Спільними зусиллями волонтерських платформ, благодійних фондів, медіа, зірок та українців вдалось зібрати понад 2 мільйони гривень для придбання засобів захисту для медиків зі всієї України.

60 захисних костюмів високого ступеня захисту отримали й волинські медики. Про це на своїй сторінці у facebook повідомила волонтерка Наталія Ариванюк.

«Часто думаю про те, що сьогодні світ дорослих – це світ якихось несусвітніх комбінацій з викликів і загроз, в якому захистити життя може звичайна матеріальна річ. Як-от 3400 захисних комбінезонів для лікарів з усіх областей України. Але сьогодні я захоплена цими цифрами тільки тому, що бачу за ними людей.

Тих свідомих українців, хто не витрачав свою енергію на коменти зразка «о, волонтери, скільки можна збирати кошти». А просто відсилали смс-повідомлення, записували відеозвернення і були по-людськи ввімкненими в ситуацію і стали частиною процесу, за принципом «Роби те, що можеш, працюючи з тим, що маєш, просто там, де ти є». Дякую вам, люди!

Отже, завдяки благодійному марафону, який проводив канал 1+1 #Тинеодин», нашим відомим українським артистам, #УкраїнськаБіржаБлагодійності, нашій волонтерський платформі #РАЗОМпротиCOVID19 і людям було зібрано кошти в сумі- 2 011 210 грн!!!

Щиро дякую своїм друзям-волонтерам з Волонтерська платформа РАЗОМ ПРОТИ COVID-19,#НароднийТил. Дівчатка, хлопці просто схиляюся перед вашою властивістю оперативно реагувати в ситуаціях якого завгодно рівня складності! Ви мої герої! Особливі слова подяки Юлія Гончарова, Anna Gvozdiar, Valentyna Varava.

Ну і про 3400 захисних комбінезонів, які одягнуть наші лікарі, про яких також розповідав канал 1+1 в межах проекту «Ти не один», зокрема, про нашого волинського торакального хірурга Тараса Гапонюка.

І чомусь мені здається, що рівно настільки, наскільки важливо їм було отримати ці засоби захисту, настільки ж важливо було відчути – ти не один на цьому кораблі в цей шторм. Ми – поряд!

І часто цього буває достатньо, щоб відкрилося третє, п`яте і двадцять сьоме дихання. І тоді біда відступить. А ми що? Ми станемо сильнішими. Часом думаю – ну куди вже далі? А виявляється, що є куди!

Дякую всім!!! Здоров`я всім і Божого благословення!

P.S. 60 захисних костюмів, високого ступеня захисту, комфорту, німецького виробника у межах проекту отримали лікарі Волині», йдеться в дописі.