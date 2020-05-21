В минздраве озвучили сроки широкого применения вакцины от COVID-19

Широкое применение вакцины от коронавируса возможно уже в конце июля, рассказал сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля», — цитирует ТАСС министра.

За сутки в 84 регионах России выявлено 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 716 пациентов (42,0%) не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 317 554 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 127 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 3 099 человек. Выписали 7 289 человек, вылечившихся от COVID-19. Общее число выздоровевших достигло 92 681.