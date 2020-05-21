В Ростуризме рассказали о пользе переноса отмененных туров

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

В Ростуризме заявили, что перенос отмененных туров вместо единовременного возврата средств позволит отрасли выполнить свои обязательства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что единовременные требования о возврате средств могут привести к прекращению деятельности туроператоров. В таком случае клиенты могут не получить ни услуг, ни денег.

Как считают в ведомстве, услуга или возврат средств через определенный срок, который установит правительство, позволит отрасли выполнить свои обязательства перед клиентами.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект, согласно которому кабмин может получить право устанавливать условия договора о реализации турпродукта.

В Ростуризме заявили, что законопроект позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма из-за пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сочи с 1 июня открывают 65 санаториев и пляжи

— Названа дата открытия границ Турции для россиян

— Испания рассчитывает на возобновление туризма в конце июня

Источник