Лебедев не исключил проведение голосования по поправкам в Конституцию 24 июня

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ могут провести в один день с Парадом Победы, то есть 24 июня. Об этом он сказал РИА «Новости».
«Я высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов», — уточнил Лебедев.
По его словам, некоторые парламентарии говорят, что вместе с праздничным парадом состоится и голосование.
Изначально голосование по конституционным поправкам должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса. В России в настоящее время выявлено свыше 317 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3099 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
— Источник в Кремле: прогнозировать дату голосования по поправкам пока рано
— «Ъ»: Голосование по поправкам к Конституции могут провести летом
Источник