РФ ждет от США объяснений в связи с решением выйти из Договора по открытому небу

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Мария Захарова

Максим Шеметов/Reuters

Москва ждет от Вашингтона развернутых объяснений после решения страны выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что, если США имели претензии к российской стороне, то они могли их адресовать специальной комиссии. В настоящее время МИД ждет ответа от США, чтобы потом сформировать свое отношение к позиции государства.

«Мы все-таки исходим из того, что разъяснения должны быть получены. Надеюсь, что завтра сможем их получить», — цитирует ее «Интерфакс».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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