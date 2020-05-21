В Африке произошло настоящее чудо: женщине явилась Дева Мария

Шансы того, что в африканской глуши под деревом появится образ Девы Марии совсем ничтожны, но даже здесь иногда случаются чудеса, в которые хотелось бы верить многим людям. Невероятное событие произошло в угандийской деревне, где одной из жительниц явилась Богородица, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Теперь тысячи людей посещают то место, где показалась Дева Мария. Многие начали беспокоиться, что подобное скопление людей может стать причиной повторного распространения с невероятной скоростью коронавируса в данной местности. Случилось невероятное происшествие в деревне Марача, которая раньше никому не была известна. Сегодня же туда направляется огромное количество паломников. Приходят они не только с тех городков и деревень, которые находятся по близости, но и из соседней республики Конго. По данным местных СМИ, Филистера Лекуру, жительница деревни Марачи 2 мая этого года увидела рядом со своим домом под деревом авокадо Деву Марию и даже некоторое время пообщалась с ней. Образ приказал женщине соблюдать пост на протяжении двух недель, а в конце месяца ждать возникновения еще одного явления, которое даст новые советы. Лекуру утверждает, что совершенно никому не говорила о том, что произошло, но непонятным образом слухи распространились в округе. К дому женщины сразу же начали приходить целые толпы людей. Они хотели увидеть дерево, где произошла эта невероятная встреча. Спустя некоторое время часть паломников начали говорить, что также видели среди листьев образ Богородицы. Они рассказывали, что Дева Мария поворачивалась к ним лицом и широко раскидывала руки, вроде бы готова была в тот же момент их обнять. Некоторые из паломников утверждают, что в тот день, когда Лекуру увидела Богородицу, вокруг Солнца присутствовали странные желтые кольца. На данный момент рядом с домом Лекуру находится полиция. Власти боятся, что паломники могут стать причиной повторной вспышки коронавируса. Но это не останавливает людей и они продолжают приходить в «священное» место. Верующим не нравится то, что полиция прогоняет их и уже состоялось несколько стычек, когда машины полицейских пытались забросать камнями.