Зарубежные эксперты назвали четыре признака, указывающих на угрозу выкидыша

Выкидыш — это то, чего чаще всего боятся будущие родители. Однако невзирая на осторожность, на полное спокойствие и отсутствие стрессов, выносить ребенка не всем женщинам под силу.

Эксперты издания Тhehealthsite.com назвали четыре признака, которые указывают на приближение выкидыша. Они помогут будущим мамам сориентироваться и вызвать скорую вовремя, когда медикам, с большой долей вероятности, будет по силам сохранить беременность. Это настоящие «красные флаги», при появлении которых медлить нельзя ни секунды.

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Самопроизвольный срыв беременности в течение первых 20 недель после зачатия определяется как выкидыш. Медики говорят, что с такой проблемой сегодня сталкиваются многие женщины. По некоторым оценкам, во всем мире более 80 процентов выкидышей происходят в течение первого триместра. У некоторых женщин выкидыши случаются еще до того, как они узнают, что были в интересном положении.

Основными причинами могут быть генетические аномалии, гормональный дисбаланс , проблемы с маткой, хронические заболевания и повышенная температура тела.

Возраст матери будущей матери, а также употребление алкоголя и наркотиков увеличивают риски срыва. Об этом стоит помнить и навсегда отказаться от вредных привычек, ведь ребенку нужна здоровая мать.

Симптомы невынашивания могут варьироваться от женщины к женщины. Однако один из самых распространенных признаков — сокращение матки, а также капли крови или бурые пятна, появляющиеся на белье. Эксперты считают, что это признак выкидыша номер один. В случае своевременного обращения в больницу в этом случае есть шанс спасти ребенка.

Кровотечение — еще один признак выкидыша, и самый грозный. Но надо реально оценить ситуацию. Сильное кровотечение или даже одна-две капли крови алого цвета указывают на то, что надо срочно в больницу.

Одна или две капли коричневатой крови не могут быть угрозой.

Боль в животе, области таза или нижней части спины также может быть признаком выкидыша, хотя она присутствует и во время беременности. Специалисты советуют каждый раз обсуждать такие боли со своим гинекологом, описывать их характер.

Информирование врача очень важно, потому что боль при выкидыше может быть как нормальная боль во время беременности. Знание позволит гинекологу увидеть проблему, если она есть.

Внезапное исчезновение симптомов беременности — последний признак, который точно не стоит игнорировать.

Уровень гормонов беременности при ее замирании или выкидыше снижается. Таким образом, женщина может наблюдать снижение чувствительности груди и исчезновение утренней тошноты.

Однако волноваться не стоит во время перехода с первого во второй триместр беременности — в таком случае исчезновение «симптомов» беременности нормальное явление.

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