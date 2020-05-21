Барнаульские чиновники отчитались новом этапе борьбы уличными торговцами

Барнаульские чиновники против такого способа продажи саженцев

Комитет по развитию предпринимательства администрации Ленинского района Барнаула продолжает бороться с лавочниками, которые торгуют на улицах города. Как сообщается на сайте мэрии, рейды регулярно проводят по несанкционированным торговым точкам, штрафуя их владельцев.

Мелких торговцев выдавливают с городских улиц

Так, специалисты комитета по развитию предпринимательства администрации Ленинского района еженедельно проводят рейды по местам, где люди торгуют без разрешения властей. При этом они уже наметили для себя «рыбные» места: на улице Попова, 64, 72, 76, а также на улице Юрина, 299 «Б», 305 и на улице Малахова, 62, 68, 77. Такие рейды объясняются заботой о здоровье покупателей, которые покупают молочную продукцию, мясо и рыбу, а также о благоустройстве города и безопасности дорожного движения.

С начала текущего года работники администрации совместно с полицейскими и дружинниками провели 25 рейдов. При этом половина из них прошла в апреле-мае. С 13 по 20 мая к ответственности привлекли шестерых человек. Рейдеры работают по нарушениям краевого закона об административной ответственности, пытаясь выявить нестационарные торговые объекты, которые установлены без разрешения. За такое нарушения гражданам полагается штраф в размере от 500 до 3000 рублей. В итоге было составлено 70 административных протоколов, а общая сумма штрафов составила всего 9200 рублей.

Также утверждается, что с нарушителями ведется разъяснительная работа. Уличным торговцам объясняют, что продавать свои товары можно на специальных площадках и городских ярмарках.