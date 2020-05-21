В Норвегии проходит первая «постковидная» велогонка

В Норвегии проходит первая с момента прекращения соревнований («постковидная») велогонка, которую организовали спортивный директор команды Ineos Габриэль Раш и директор Тура Норвегии Биргер Хундерхольдт.

Велогонка «Klatrekongen Fuel of Norway» не является официальной гонкой европейского календаря UCI. Когда власти Норвегии объявили о смягчении карантина, гонку организовали без огласки, чтобы ограничить количество зрителей. Организаторы строго следуют антикоронавирусному протоколу безопасности. В «Klatrekongen Fuel of Norway» принимают участие и гонщики команд Мирового тура – Эдвальд Боассон Хаген и Расмус Тиллер из команды NTT, Карл Фредерик Хаген из Lotto Soudal и Тобиас Фосс из Jumbo-Visma.

1-й этап, индивидуальная горная гонка на время, прошёл 20 мая. Победителем стал 20-летний норвежский велогонщик Андреас Лекнессунд (Andreas Leknessund) из команды Uno-X Norwegian Development Team. В следующем году он начнёт выступать в команде Мирового тура Sunweb.

Finally, live racing on tv in Norway! @Tobias_S_Foss 2nd @tv2 #klatrekongen #fuelofnorway @JumboVismaRoad pic.twitter.com/OA3sUmTjXw — Richard Plugge (@RichardPlugge) May 20, 2020

Дистанцию 4,1 км со средним градиентом 7,1% Андреас Лекнессунд преодолел за 10 минут 12 секунд, опередив на 21 секунду ближайшего соперника, 22-летнего норвежского гонщика команды Jumbo-Visma Тобиаса Фосса.

Биргер Хундерхольдт (Birger Hungerholdt), организатор велогонки: «Мы не раскрывали, где пройдёт гонка, потому что не хотели в такой ситуации собирать большое количество людей. И в дальнейшем ради безопасности мы постараемся проводить велогонку в «закрытом» режиме».

Андреас Лекнессунд: «Это было труднее, чем я ожидал. Тяжело. Мне хотелось удерживать хорошую скорость. В последние дни я много готовился, был решительно настроен».

Результаты 1 этапа:

1 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:10:12

2 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 0:00:21

3 Ådne Holter (Nor) Joker Fuel of Norway 0:00:34

4 Iver Knotten (Nor) Team Coop 0:00:37

5 Carl Frederik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:00:39

6 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 0:00:43

7 Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling 0:00:57

8 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:28

9 Øivind Lukkedahl (Nor) Joker Fuel of Norway 0:01:34

10 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 0:01:34