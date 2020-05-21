Эксперт: власти хотят выслушать мнение жителей Архангельской области и Ненецкого АО

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Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о том, что более 300 предложений в проект создания нового региона поступило от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

«Я думаю, это в первую очередь реакция на само озвученное предложение об объединении двух субъектов. Там есть разные точки зрения, как сторонники, так и оппоненты. Есть точка зрения «плюсов» интеграции, формирование более сильного региона, единой экономики, так и возможных препятствиях. Я так понимаю, что все-таки сама администрация прежде всего Архангельской области в нынешнем составе действующем заинтересована в анализе того, как сами жители на это реагируют и сборе их предложений — есть ли в этом смысл, и если да — то как они это видят. Организация объединения через референдум требуют информационной работы, зачем это нужно», — считает эксперт.

Кирьян отметил, что есть экономическое обоснование, есть его сторонники, есть оппоненты.

«А если будут еще какие-то резоны — они, скорее всего, будут, то это только укрепит позицию сторонников объединения. Собственно, проанализировав обращения граждан, будут найдены точки консенсуса по слиянию двух субъектов», — добавил он.

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