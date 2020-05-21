В Елабуге горит электроподстанция, без света остались 34 тыс. человек

В Елабуге на территории Прикамской трансформаторной подстанции горит электроподстанция. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, в результате под отключение, по данным АО «Сетевая компания», попали 196 трансформаторных подстанций общей мощностью 7,98 МВт, 17 населенных пунктов с населением 34 569 человек.

Для ликвидации аварии работают аварийные бригады АО «Сетевая компания».

Сообщение о пожаре поступило в 18:14. Открытое горение ликвидировано в 18:58. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет.