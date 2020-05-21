Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

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ВВП России упадет на 16% во втором квартале 2020 года, сообщает Bloomberg, прогноз которого основан на данных российского Минфина.

Такое падение, как отмечает издание, является наиболее значительным с начала 1990-х годов. Оно связано с ограничительными мерами, введенными для борьбы с пандемией коронавируса.

По подсчетам издания, за нерабочий апрель российская экономика сократилась на четверть. Аналитик Скотт Джонсон считает, что ущерб от пандемии будет более серьезным, чем от мирового финансового кризиса.

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