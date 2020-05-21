ТАСС: Кадырова с подозрением на коронавирус на самолете доставили в Москву

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Чеченского лидера Рамзана Кадырова на самолете доставили в российскую столицу, так как у него подозревают наличие коронавируса. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах.

По словам медика, Кадыров в настоящее время находится под наблюдением врачей. При этом состояние главы Чечни оценивается как «стабильное».

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что у Кадырова заподозрили коронавирус.

Официального подтверждения о заражении Кадырова инфекцией пока не поступало.

В Чеченской Республике выявили более 1 тыс. заболевших, выздоровели 635 пациентов и 11 — скончались. Всего в РФ обнаружили инфекцию у более 317 тыс. человек.

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