«Ненадежный партнер»: Трамп объявил о выходе США из ДОН

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Josh Plueger/U.S. Air Force

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, который регламентирует полеты над странами-союзницами и открытый сбор информации о вооруженных силах друг друга. При этом глава Белого дома предположил, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение.

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Американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу (ДОН), передает Agence France-Presse. При этом, как передает Bloomberg, Трамп выразил мнение, что США могут заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями.

ДОН был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-подписантам (34 государства, с учетом США) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Как отметило ранее агентство Associated Press,

администрация американского лидера уже уведомила своих международных партнеров о выходе из ДОН. В качестве причины Вашингтон назвал нарушения Россией пунктов соглашения.

Кроме того, США считают, что снимки, которые власти страны получают во время полетов в рамках договора, можно получить быстрее и с меньшими затратами, используя американские или коммерческие спутники.

Вашингтон в последние несколько лет последовательно обвиняет Россию в нарушении положений различных международных соглашений и выходит из договоров. Москва отвергает подобные подозрения и предъявляет встречные претензии американским партнерам. Еще в 2017 году это привело к ограничениям со стороны США в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН. РФ ответила зеркальными мерами.

МИД России, в свою очередь, считает, что вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

ДОН, в частности, устанавливает регламент проведения полетов, указывает механизмы контроля соблюдения договора. Кроме того, документ содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Решение Дональда Трампа вызвало обсуждение в американской прессе других международных соглашений. В частности, The New York Times написала, что выход из этого договора может говорить о нежелании американских властей продлевать в 2021 году другое соглашение с Россией — Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Тем временем агентство Reuters утверждает, что формально США смогут выйти из ДОН только через полгода, как того требуют положения соглашения.

О том, что американская сторона рассматривает выход из ДОН, стало известно в октябре прошлого года. Тогда об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк). Белый дом уже тогда не отрицал его слов.

Как отметил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, выход США из ДОН нанесет удар по системе военной безопасности в Европе.

«Наша позиция совершенно четкая и неизменная — выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации, в частности, выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а еще раньше — отказом НАТО ратифицировать соглашение об адаптации ДОВСЕ [Договора об обычных вооруженных силах в Европе]», — указал он.

По словам Грушко, этот шаг нанесет ущерб и американским союзникам, которые также являются членами этого международного соглашения.

При этом у России есть дополнительный план действий в случае выхода Соединенных Штатов из договора, рассказал ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Мы всегда имеем какой-то «план Б». США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент», — заверил он.

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