ТОП-7 умных разработок роботов и дронов для военных миссий

Вместе с развитием человечества видоизменяются и методы ведения боевых действий в военных конфликтах. Вооружение становится все более технологичным, а использование роботов и беспилотных аппаратов для решения тактических задач стало обычным явлением. В обзоре Novate.ru семь интересных разработок, увеличивающих боевую мощь бойцов спецназа и сотрудников силовых структур.

1. PD-100 Black Hornet

Миниатюрный дрон Black Hornet позволяет вести наблюдения любой сложности. /Фото: the-drive.imgix.netthe-drive.imgix.netЭтот небольшой дрон весом 18 грамм (длина 100 мм, ширина 25 мм) внешне очень похож на игрушечный вертолет. Но первое впечатление обманчиво, на самом деле Black Hornet (Черный шершень) самый миниатюрный в мире беспилотный аппарат, используемый для ведения разведки и наблюдения за противником. Дрон оснащен тремя камерами видеонаблюдения, передающими данные в режиме реального времени, и способен работать в жестких погодных условиях, несмотря на свои микро-размеры. При этом обнаружить его сложно благодаря бесшумным электрическим двигателям и высокой маневренности. Беспилотник успешно прошел «боевое крещение» в Афганистане, и принят на вооружение в армиях США, Великобритании, Норвегии и ряда других стран.

2. Dogo

Робот Dogo отличный напарник для силовиков при выполнении спецопераций. /Фото: hips.hearstapps.com

Гусеничный робот, разработанный израильской компанией General Robotics, способен стать отличным помощником для спецназа и антитеррористических подразделений. Он может передвигаться по пересеченной местности, преодолевать лужи, взбираться по ступенькам и самое главное, легко перемещаться в условиях ограниченных пространств благодаря компактным размерам. Dogo стреляет из пистолета Glock-26 калибра 9 мм и создан специально под это оружие, которое полностью интегрировано со всеми его системами. Причем пистолет встроен внутри блоков и снаружи абсолютно не заметен. Робот также может оснащаться и нелетальным оружием: светошумовыми зарядами, ослепляющим лазером и т.п.

Система наблюдения Dogo состоит из шести камер, дающих панорамный обзор и еще двух, служащих для прицеливания оператором. Встроенные микрофон и динамик позволяют использовать робот как ретранслятор при переговорах с террористами или заложниками.

3. GuardBot

Шар-беспилотник GuardBot и по бездорожью пройдет, и по воде проплывет. /Фото: static.designboom.comРоботизированная система GuardBot разработана американской компанией GuardBot Inc и имеет необычную сферическую форму. Шар-беспилотник питается от аккумуляторов и может работать в двух режимах: под дистанционным управлением и автономно. GuardBot оснащен сенсорами, видеокамерами, лазерным спектроскопом, GPS, микрофонами, аудиооборудованием и способен одновременно транслировать несколько потоков данных, получаемых с разных ракурсов. Аппарат может передвигаться и по суше в сложных условиях (песок, снег, поверхности с наклоном до 30 градусов), и на воде (как вверх, так и вниз по течению). В движение его приводит приводная система с маятником, который согласно алгоритму управления изменяет центр тяжести, что придает шару импульс к перемещению. Возможности аппарата широки, он может применяться для разведки и патрулирования местности, поиска заложенных мин и прочих устройств, а также доставки взрывчатки в заданную точку.

Интересный факт от Novate.ru: Изначально разработчики задумывали использовать GuardBot для планетарных миссий на Марсе. Однако позже проект привлек внимание военно-морских сил США, заинтересованных в мобильных беспилотных устройствах, способных передвигаться по различным видам поверхностей. Шар-беспилотник прошел полевые испытания на военно-морской базе в Литтл-Крике, а в феврале 2020 года GuardBot Inc объявила, что она сотрудничает с Aquiline Drones, чтобы дополнить возможности аппарата облачной связью с воздушными дронами.

4. THeMIS

THeMIS оказывает эффективную поддержку пехоте, увеличивая боевую мощь солдат. /Фото: techexplorist.com

Беспилотный наземный робот THeMIS, разработанный эстонской компанией Milrem Robotics, демонстрирует впечатляющую универсальность. Он построен на основе модульной системы и в зависимости от выбранной конфигурации может выполнять разные задачи. В качестве наблюдательной платформы он позволяет проводить разведку в опасных зонах, не подвергая опасности личный состав. При выполнении логистических функций THeMIS может перевозить снаряжение, боеприпасы и прочие грузы весом до 750 кг.

Боевая вариация защищена броней 3 уровня (по стандартам НАТО), и оснащена крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм и гранатометом калибра 40 мм. Оператор контролирует движения робота и стреляет по целям с помощью дистанционного модуля управления, а точность выстрелов обеспечивает встроенная система Fire Control System. THeMIS прошел испытания на учениях в армиях Эстонии и Голландии, а также в ходе военной операции в Мали и доказал свою эффективность как средство для поддержки пехоты.

5. Tikad

Дрон Tikad способен заменить солдат на поле боя. /Фото: i2.wp.com

Эра войны дронов уже на пороге: американская компания Duke Robotics создала беспилотный летательный аппарат, способный вести точную стрельбу в воздухе. Он может нести груз весом до 18 килограмм, что позволяет нести на борту как снайперскую винтовку, так и пулемет, гранатомет или другие виды оружия. Особенность Tikad – запатентованная система стабилизации, эффективно гасящая отдачу оружия. В результате дрон не отбрасывает с места при каждом выстреле, и оператор может вести огонь по противнику, не теряя наводку на цель. Платформа стабилизации также дает возможность использовать беспилотник на земле как автономную установку для снайперов.

6. FLIR Scorpion

Мобильный робот FLIR Scorpion поможет справиться со сложными ситуациями. /Фото: flir.com

Робот FLIR Scorpion, разработанный американской компанией Endeavour Robotics, может выполнять самые разные задачи: от разведки до уничтожения боеприпасов. В числе его умений: способность открывать автомобильные двери, передвигаться по пересеченной местности, подниматься по лестнице, перемещаться по узким коридорам и даже работать под водой. Легкий и прочный робот несется в рюкзаке и разворачивается для применения за считанные секунды. Он двигается на гусеничном ходу и в случае падения быстро возвращается в правильное положение благодаря особой конструкции. Робот оснащен несколькими камерами высокой четкости, передающими изображение на сенсорный экран контроллера. Его манипулятор поднимает до 6,8 кг и легко добирается в труднодоступные места благодаря способности вращаться на 360 градусов.

7. Sea Wasp

Sea Wasp помогает обезвреживать взрывчатку под водой без риска для жизни. /Фото: navaltoday.com

А теперь опустимся под воду, где также проходят боевые действия. Стандартно взрывчатку обезвреживают команды водолазов, это медленная и очень опасная работа. Шведская компания Saab создала подводный беспилотный аппарат, который позволяет утилизировать подрывные устройства, находясь на безопасном расстоянии. Робот Sea Wasp (Морская оса) оснащен видеокамерами и многолучевым сонаром. Найдя опасный объект он «запоминает» его местоположение и затем возвращается к оператору за детонирующим устройством. Далее робот следует обратно к месту находки и устанавливает детонатор, который оператор взрывает дистанционно после того, как аппарат отойдет на безопасное расстояние.