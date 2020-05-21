Разложение секты ОШО и его последователей

Мне всегда было жалко мыслителей, которым не повезло после смерти превратиться в сборники цитат для соцсетей клинических идиотов. Должно быть, Ницше, Шопенгауэру, Конфуцию и прочим довольно противно икается, когда их слова вырывают из контекста, чтобы Иван из Орехово-Зуево почувствовал себя умнее, чем следует. Но гораздо хуже им должно быть от того, что в этих самых цитатках с настоящими философами соседствуют профессиональные заводчики кретинов, вроде Жака Фреско и Ошо.

Про первого мы уже говорили предметно, пришло время перейти ко второму. Нет ни одного книжного магазина, где на видном месте не стояло бы книг этого бесстыжего обманщика. Уверен, что 90% тех, кто репостит якобы мудрые мысли грязного старца, не подозревают, что Чандра Мохан Джеин (настоящее имя Ошо Раджниш) – помимо всего прочего, самозваный бог, секс-гуру и обладатель внушительной коллекции «Роллс-Ройсов». Но давайте с самого начала.

Кто такой Ошо?

Бородатый дядя, основавший одну из самых мощных неоиндуистских сект XX века. Я говорю «одну из» только потому, что кришнаизм и японская «Аум Синрикё» (как ни странно) – тоже неоиндуитские секты. Но не следует недооценивать величие Ошо. Он создал себе репутацию непогрешимого гуру-аскета и гениального мудреца, ухитряясь при этом долбить наркоту и разъезжать на дорогущих машинах.

В отличие от Фреско, Ошо не особо-то и критиковал капитализм, охотно пользовался его благами и умер на огромной куче денег. И если Жака ещё можно заподозрить в том, что он просто верил в свои неосуществимые идеи, то Ошо – стопроцентный жулик, которого по какому-то недоразумению считают философом. Мы здесь для того, чтобы это исправить.

Номинально суть учения Ошо в стремлении к Пробуждению. Что означает «Пробуждение» вам, конечно же, никто не скажет. Это что-то вроде буддистского просветления, но не совсем. Буквально все термины Ошо – бессмысленная абстракция, которая значит всё что угодно. Чувак надёргал понятий и терминов из индуизма, буддизма, христианства, даосизма и даже фрейдизма.

Как же он избежал критики? Гуру выработал гениальный метод защиты. Грубо говоря, если ты не понимаешь и задаёшь вопросы, значит, ты просто не дорос до понимания истины. Примерно так, кстати, отвечают критикам и фанатики Фреско.

Ошо начал свой путь проповедника в Индии, а после основал по всему миру сеть ашрамов – по сути, физических филиалов секты. В восьмидесятые, когда слава его учения нео-санньясы уже гремела на весь мир, Ошо серьёзно заболел, а потому последователи перевезли его в США – на ранчо, купленное за 5,7 млн долларов. Это много даже сейчас, а в 1981 году тем более. Очень неплохо для старика, который проповедует отказ от мирского в пользу духовного, не так ли?В 1984 году Ошо депортировали из-за того, что его последователи устроили биологический теракт, отравив сальмонеллой более семисот человек, а на территории их лагеря обнаружили склады оружия и наркотиков. В этом винят пресс-секретаря Ошо по имени Шила, но очень скоро мы убедимся, что старый больной дядечка был не так уж прост.

Ошо устраивал сексуальные оргии с последователями

Не то чтобы бородач с волосатыми подмыхами очень похож на Хью Хефнера, но один из фундаментальных принципов его учения – свободная любовь и практики сексуальной медитации. Собственно, это одна из причин, по которой Ошо так круто зашёл публике из США. Люди, ностальгирующие по хиппи-идеологии 60-х, охотно вступали в самые разнообразные восточные культы, чтобы достичь просветления, не ограничивая себя в сексе и наркотиках.

Тантрический секс Ошо считал путём к очищению, попутно пользуясь возможностью раскритиковать другие религиозные учения, в которых свободные отношения считались грехом. По слухам, гуру выбирал себе любовниц среди последовательниц, но остальные считают, что Ошо соблюдал целибат. Согласитесь, это довольно странная позиция для главы культа, во многом основанного на сексе.

В поисках информации об ашраме Ошо в городе Антелоуп, штат Орегон, я наткнулся на большое количество слухов о сексуальных преступлениях в лагере секты. Подтверждений нет, но, как показывает практика, в индуистских культах такие преступления не редкость. Власть гуру в них беспрекословна, а остальные должны подчиняться буквально на рабских условиях. В организации тех же кришнаитов есть специальный внутренний орган, чтобы расследовать такие вещи. Так что слухи наводят на серьёзные подозрения.

Критика других учений принесла Ошо много последователей

Серьёзно, я регулярно натыкаюсь на цитаты Ошо среди атеистов, что очень и очень странно. Вероятно, эти люди просто репостят всё, что критикует конкретную религию, в которой они разочаровались. Критика других религий – одна из любимых тактик Ошо. Так он собирал паству, отколовшуюся от других учений.

В Индии ему принесла популярность критика Махатмы Ганди, пропагандирующего бедность. Ошо считал, что бедность нужно победить, а не распространять. Позиция может показаться здравой, но старец парадоксальным образом ухитрялся быть одновременно аскетом, критикующим мирское, и миллионером на «Роллс-Ройсе».

Всё дело в том, что аскетизм Ошо – отказ от «рабского общества», а не от денег, что мегахитро. Среди его цитат можно найти как выпады в сторону капитализма, так и жёсткую критику социализма. Соответственно, первое заходило западным аутсайдерам, а второе – людям из бедной среды. Гениально.

Ошо регулярно оскорблял свою публику

Главный признак цитат Ошо – их неприкрытая агрессивность. Ты – дурак. Ты вырос в рабском обществе. Ты ничего не понимаешь. Ты испорчен. Любое несогласие с собой Ошо с заносчивой кормухой знатока списывал на глупость несогласного. «Я здесь, чтобы наносить вам удар за ударом», – именно так он говорил в своих лекциях-проповедях.

Вот как выглядело знаменитое «How dare you?» задолго до рождения Греты Тунберг. Круче только то, как Ошо действительно объяснял, почему прав именно он. Недоверие к Ошо, говорил он, происходит только от недоверия к себе. Как только человек найдёт внутреннюю гармонию и научится доверять себе, у него не останется вопросов.

В ашрамах Ошо прослушивали членов секты

Все звонки на территории Антелоупа прослушивались, чтобы кто-то не сдал правительству склад наркотиков или не передумал становиться учеником Ошо. Двадцать один член его общины обвинялся в незаконном прослушивании. Последователи считают, что это дело рук Шилы, замещавшей Ошо на время болезни, но эй, разве в здоровой обстановке может появиться нечто настолько неправильное и тоталитарное?

Это как раз силовое поддержание своего авторитета. Ведь именно на таких методах должны быть основаны учения, проповедующие тотальную личную свободу, не так ли? Но, возможно, мы просто неверно понимаем слово «ашрам». Если оно на самом деле означает «принудительные работы» или «тюрьма-колония», то всё встанет на свои места.

На самом деле Ошо не написал ни одной книги

Так откуда же они тогда в магазинах? Ну, по легенде, за Ошо тщательно записывали его последователи. И это действительно важно. Написать книгу может даже Амиран Сардаров, а записывают каждое слово только за мессиями, вроде Иисуса или Будды.

Поэтому каждая книга Ошо – это книга об Ошо. Миф, апокриф, житие – называйте, как хотите. По факту получается сборник застольных афоризмов, специально написанный так, чтобы достичь двух важнейших целей. Во-первых, сделать так, чтобы звучало мудро, но непонятно. Во-вторых, чтобы каждую отдельную мысль можно было уложить в картинку для «Вконтача».

Кто-то даже решит, что на имени Ошо просто наживаются его последователи. Напоминаю про «Роллс-Ройсы», миллионные пожертвования, секс-гарем и прослушку. Даже если он не давал согласия на печать, мистер Ошо и сам достаточно скользкий тип. Так что, если предположить, что его учение пересказывают младшие мастера развода гоев на шекели, то это всё равно идеально укладывается в систему ценностей Ошо.

Ошо помогал регистрировать незаконные браки

Самый маленький, но оттого не менее смешной пункт. Более четырёх сотен фиктивных браков иностранцев с гражданами США были заключены благодаря деятельности коммуны Ошо в Орегоне. Всё это сделали для того, чтобы обойти американское миграционное законодательство. До сих пор этот случай считается самым крупным брачным мошенничеством в истории США.

На складе секты Ошо в США нашли кучу оружия

Об этом мы уже упоминали вскользь, но кейс слишком крупный, чтобы пройти мимо. Ашрамы Ошо в Орегоне, видимо, настолько сильно нуждались в защите, что превратились в самые вооружённые поселения на территории штата. Полиция изъяла у последователей нео-санньясы целый арсенал, состоящий из узи, полуавтоматических винтовок, револьверов и гранат со слезоточивым газом.

Вот как поясняет это датчанка, отвечавшая у Ошо за безопасность: «Никто не сможет прийти и уничтожить нас. Мы не евреи, чтобы сидеть сложа руки и ждать, пока нас вырезают». Оу, звучит, как очень мирная религия, чуваки. Как записаться?

Помимо пушек, речь шла ещё о некотором количестве наркотических веществ. Сам Ошо всю старость крепко сидел на валиуме, чтобы заглушать боль от различных заболеваний.

А ещё правительство США подозревало высокопоставленных членов культа в планировании, во-первых, теракта, а, во-вторых, убийства одного из важнейших юристов штата Орегон Чарльза Тёрнера. Это ваш мудрец, которого вы цитируете, ага.

Почему людям всё ещё нравится Ошо?

Скорее всего, в большинстве случаев люди слабо себе представляют, кого читают и цитируют. Звучное имя из трёх букв подсказывает, что это какой-то восточный мудрец, вроде Омара Хайяма. Цитатки, вырванные из контекста, звучат круто. Так, благодаря тому, что людям лень зайти даже на википедию, очищается репутация одного из самых скандальных сектоводов (не путать с сектоведами).

Но, к счастью, сейчас Ошо не слишком опасен. Точнее, не опаснее других сект. Вреден – безусловно. Зато его учение всегда было набором рандомных отсылок и абстрактного бреда, основанных на культе личности одного человека. После его смерти в 1990 году никто уже не смог привести культ к былому величию. Удалось только обелить Ошо и заработать кучу денег на продаже помойных книжек.

Сложно поверить, что за словами Ошо кто-то действительно всерьёз пойдёт в 2020 году. Кришнаиты хотя бы выдают себя за древнюю религию, сайентологи рассказывают интересную космическую сказку, а у последователей Жака Фреско есть какая-никакая, но вера в технокоммунистическую утопию с роботами. Сектантский капитал Ошо в эту минуту равняется нулю. Но, пожалуйста, научитесь пользоваться гуглом и прекратите его цитировать.