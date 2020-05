Рокфеллеры были предупреждены о вирусе заранее

Все началось с «Рокфеллеровского доклада» в 2010 году. В нем описывалась первая фаза «Мероприятия Закрытие». А одной из последних акций по подготовке к «пандемии» стало «Событие 201», проведённое в Нью-Йорке 18 октября 2019…

Решение о глобальном «закрытии» с целью обрушения мировой экономики и той социальной ткани, которая лежит в ее основе, было принято еще на конференции ВЭФ в Давосе 21–24 января 2020 года. А 30 января ВОЗ объявила COVID-19 «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC). В то время вне пределов Китая было зафиксировано всего 150 известных случаев заболевания COVID-19. Никаких причин объявлять о пандемии не было. Но 11 марта гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханан Герейсус превратил незначительный факт в «пандемию».

И это дало зеленый свет претворению в жизнь «Плана».

Пандемия как предлог для «Мероприятия Закрытие» и «Повестки дня ID2020»

В последовавших событиях нет никаких совпадений. Были проведены несколько подготовительных мероприятий, все они вели к всемирной монументальной исторической катастрофе. К их реализации приступили по крайней мере 10 лет назад, возможно, значительно раньше. Все началось с печально известного «Рокфеллеровского доклада», сделанного в 2010 году (2010 Rockefeller Report). В нем описывалась первая фаза некоего чудовищного «Плана», названного сценарием «Мероприятие Закрытие» (Lock Step). А одной из последних акций по подготовке к «пандемии» стало «Событие 201» (Event 201), проведенное в Нью-Йорке 18 октября 2020 года.

Устроителями мероприятия выступили Центр общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Всемирный экономический форум – клуб богатых и влиятельных особ, собирающихся каждый январь в швейцарском Давосе. В событии приняли участие ряд глав фармацевтических корпораций (то есть группы интересов, заинтересованные в продвижении вакцин), а также Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Китая.

Одной из целей «События 201» было компьютерное моделирование пандемии коронавируса. Имитируемый вирус был назван SARS-2-nCoV (позже его назвали 2019-nCoV). Моделирование предсказало катастрофу – за 18 месяцев погибли 65 миллионов человек, фондовый рынок рухнул более чем на 30 процентов, что привело к взрывному росту безработицы и банкротств. Вот так начиналась реализация сценария, в котором мы сейчас живем.

Схема «Мероприятие Закрытие» предусматривает ряд ужасных и тревожных событий или компонентов «Плана», который будет исполнен в рамках так называемой Повестки дня ID2020 (Agenda ID2020). Этот документ – творение Билла Гейтса и полностью интегрирован в «Цели ООН в области устойчивого развития» (ЦУР, UN’s Sustainable Development Goals – SDG) и называется также «Повестка дня на период до 2030 года». Это скрытая повестка дня, неизвестная большинству государств – членов ООН. Целевая дата завершения – 2030 год. Это же – контрольная дата завершения «Повестки дня ID02020».

Преступный план полного контроля над каждым человеком на планете

Вот ключевые элементы сценария:

масштабная программа вакцинации, возможно, посредством обязательной вакцинации. Привить семь миллиардов человек – мечта и порождение воспаленного мозга Билла Гейтса;

масштабное сокращение населения, евгенический план. Реализуется частично с помощью вакцинации и иных средств (как сказал Гейтс: «Если мы проведем действительно хорошую работу по вакцинации, то можем сократить население планеты на 10–15 процентов». Речь «Инновации в Ноль!» на ежегодной конференции TED2010 в Лонг-Бич, Калифорния, 18 февраля 2010 года – https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero). Долгие годы Билл Гейтс пропагандировал необходимость массового сокращения населения. Фонд Билла и Мелинды Гейтс на протяжении 20 лет проводил обширную программу вакцинации в Африке, Индии и других странах мира, в ходе которой были принудительно стерилизованы женщины в возрасте от 14 до 49 лет (https://www.globalresearch.ca/mass-sterilization-kenyan-doctors-find-ant…);

электронное удостоверение личности для каждого человека на планете в виде наночипа, вводимого, возможно, при обязательной вакцинации. В наночип можно будет удаленно загружать любые персональные данные;

электронные деньги, наличных денег больше не будет;

глобальное развертывание 5G, позже наступит 6G. Все это ведет к полному контролю над каждым человеком на планете. Ведь «Интернет вещей» – это так удобно: автомобили с автопилотом, роботы на кухне, искусственный интеллект (ИИ) для производства и доставки всего. Об изоляции и порабощении людей молчат. Чтобы реализовать этот план, необходима высокочастотная электромагнитная сеть. Развертывание сети 5G обязательно, каким бы ни было воздействие этой технологии на здоровье людей, фауну и флору, на ее влияние на развитие вирусных инфекций, включая COVID-19.

Молчание ВОЗят

Обо всем этом в ВОЗ хранят молчание, хоть там и признают, что ни одного независимого официального исследования опасностей 5G и электромагнитных полей в целом проведено не было. Уместно вспомнить, что в отличие от других учреждений ООН ВОЗ была создана в 1948 году Фондом Рокфеллера (см. The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61013-2/fulltext). К тому же около половины бюджета ВОЗ формируется за счет частных источников, в основном фармацевтических корпораций и телекоммуникационных гигантов.

В этом предпосылка для понимания того, как все планируется и может помочь сопоставить факты для понимания того, что грядет.«Темному глубинному государству» плевать на крах фондового рынка – на этот синдром спекулянта. Эти риски для богатых, ведь фондовый рынок – западное изобретение, позволяющее играть с капиталом и приростом капитала во вред работникам, вся жизнь которых зависит от взаимодействия с этим капиталом. И работников «уходят» первыми, когда Большие Деньги требуют слияний или банкротств.

И вот сейчас почти вселенский и не оправданный ничем карантин, полное «закрытие» любого бизнеса. И малого, и большого: ресторанов, строек, сектора туризма, хозяйственных магазинов, пекарен, авиалиний, транспортных компаний, фабрик, пищепрома, прерывание цепочек поставок.

«Глобальный Север» уйдет на юг?

На «Глобальном Севере» около 90 процентов бизнес-операций приходится на малые и средние предприятия. Почти все они сейчас закрыты. Из них две трети или более скорее всего никогда больше не откроются. Сотрудников и работников увольняют или они работают на условиях неполного рабочего дня, то есть получают неполную зарплату. Укореняются бедность и отчаяние, принимающие безудержный характер. Будущего не видно. Уровень самоубийств поднимется. Это же было в Греции в 2008–2009 годах. На десятки лет сохранится тенденция разрушения семьи, потери права выкупа ипотеки, выдворения семей из съемных квартир, потому что они больше не могут платить за аренду. Уличное попрошайничество становится нормой, и не останется никого, кто подаст хоть десять центов.

В Европе от трети до половины занятых людей станут безработными или работающими неполный рабочий день. И это только начало. В США официальный уровень безработицы на момент написания статьи превысил 23 миллиона и, по прогнозам ФРС, Goldman Sachs, Bloomberg, в следующем квартале он достигнет от 32 до 40 процентов. Процесс банкротства может выйти из-под контроля.

МВФ прогнозирует глобальный экономический спад к 2020 году всего на три процента и небольшой рост во второй половине 2021-го. Что за нелепость! На какой планете живут эти люди? Кого они пытаются обмануть и зачем? Может быть, чтобы заставить страны делать заимствования у бреттон-вудских хищников – МВФ и Всемирного банка, чтобы глубже влезть в долги, веря, что по прогнозам МВФ у них все будет в порядке?

«Глобальный Юг» превратится в «черную дыру»

Картина на «Глобальном Юге», в развивающихся странах еще более мрачная. И в нормальных-то условиях от трети до половины их экономики является «неформальной». Занятость здесь краткосрочная, посуточная, почасовая. Работники перебиваются с хлеба на воду, не имеют ни сбережений, ни доступа к сетям социальной защиты, ни в большинстве случаев, к медицинскому страхованию. Они отданы на волю «рынка», который рухнул.

Не осталось ничего. Ни работы. Ни дохода. Ни денег, чтобы платить за еду, арендную плату, лекарства. А правительство приказывает им, обездоленным и нищим, оставаться дома», закрытыми на карантин. Но правительство и СМИ следят за тем, чтобы вы были осведомлены о его опасностях. И чтобы боялись их, хоть вы никогда и не узнаете, истинны эти опасности или нет.

Заключение на дому? А где дом? Дома больше нет. Для оплаты аренды денег нет. Сохраняйте социальную дистанцию – не собирайтесь вместе! Оставайтесь в стороне! Инфекция может распространяться! Первостепенное значение имеет страх.

Возьмите, например, такой город, как Лима, Перу. Численность населения Перу – около 30 миллионов человек. Население Лимы – около 11 миллионов, из них около трех-четырех миллионов прозябают на задворках или ниже – в трущобах. Работа посуточная или почасовая. Люди живут иногда в нескольких часах езды от своих рабочих мест. Но теперь работы больше нет. У людей нет денег, чтобы платить за еду, транспорт или вносить арендную плату. Владельцы жилья выбрасывают их на улицы, изгоняют из своих владений. Как они могут оставаться в каком-то «заключении»? Как они могут позаботиться о себе при помощи карантина, находясь «взаперти», без крова и еды, отчаянно желая заработать достаточно денег, чтобы прожить еще один день и, возможно, поделиться со своими семьями? Они не могут этого сделать.

Карантинная «защита» предназначена только для богатых. Бедные? Им позволено голодать вместе со своими детьми и семьями и, вполне возможно, с коронавирусом. Они живут в круге нищеты и страданий там, где невозможно сделать никаких сбережений. Ни у кого нет ничего. Даже во имя солидарности. Тотальная депривация, вызванная полной экономической остановкой, навязанная всему миру и особенно бедным.

Эти три-четыре или, возможно, пять миллионов человек, в какой бы точке они ни находились, все происходят из сельских провинций. Правительство не делает ничего или делает недостаточно для того, чтобы они там оставались. Поэтому в поисках лучшей жизни они покидают свои chacras (маленькие участки земли) и переезжают в Большой Город – в «рай», где им приходится жить в большем страдании, чем в своих провинциальных бедных поселениях. Они выживают всегда с надеждой. Теперь этот сотворенный человеком коронакризис сделал их жизнь намного хуже. Правительственных подачек не хватает или они совершенно недостаточны, или они поступают слишком поздно, или теряются в коррупции.

Во имя солидарности они собираются. Им необходимо вернуться к своим провинциальным истокам, к семьям – туда, где они получат жилье и еду, где они снова могут чувствовать себя, как дома, быть любимыми.

Диктаторское правительство в военном стиле не позволяет им никуда уйти. Конечно же, из соображений безопасности, ведь они могут заразить других людей. И этот фарс продолжается. Никто даже не пискнул. Никто не смеет этого сделать, опасаясь оказаться по-настоящему запертым. Жестокость полиции, дубинки, слезоточивый газ, репрессии, возвращение туда, где нет ни крова, ни еды. Пока центральное всемогущее правительство не решит «организовать» репатриацию. Автобусами? Но для этого нет ни достаточной пропускной способности, ни надлежащей организации. Возникнет хаос, и их положение только ухудшится. Но насколько оно может ухудшиться? Разразится голод, и он ослабит этих людей еще больше. Они будут более подвержены болезням и смерти, но не от COVID-19, а от голода. А что касается статистики, которая должна продолжаться по приказу хозяев, – такие смерти будут автоматически приписываться пандемии «короны». Делается же все это в другом месте – на «Глобальном Севере». Так почему того же не делать и на «Глобальном Юге»?

Лима – пример репрезентативный, вероятно, для большей части Латинской Америки. За исключением Венесуэлы, Никарагуа и Кубы, где несмотря на страдания, все еще существует чувство солидарности, объединяющее людей. Там правительства вместе с народом. И тем не менее люди страдают сильнее, но уже из-за санкций со стороны Запада. Эти страны буквально убивают санкции Запада – прежде всего Соединенных Штатов. США – геноцидная нация.

Газета The New York Times (22 апреля 2020 года) сообщает: «Вместо коронавируса нас убьет голод». Вырисовывается глобальный продовольственный кризис. Эксперты говорят, что мир никогда не сталкивался с такой чрезвычайной ситуацией, связанной с голодом. К концу этого года число людей, испытывающих острый голод, может удвоиться до 265 миллионов.

Кроме того, по данным NYT: «В Кибере, самой большой трущобе в г. Найроби, Кения, жители уже живут в условиях крайней нищеты. Во время недавней раздачи муки и растительного масла отчаянно голодным людям начались давки, в результате чего десятки людей получили ранения, а два человека погибли».

«В Индии тысячи голодных рабочих два раза в день выстраиваются в очередь за хлебом и жареными овощами».

«А по всей Колумбии бедные домохозяйства вешают на окна и балконы красную одежду и флаги в знак того, что они голодны».

Это напоминает печально известную цитату американского политика Генри Киссинджера о голоде: «Кто контролирует поставки продовольствия, тот контролирует людей». Продолжу цитату: «Кто контролирует энергетику, тот в состоянии контролировать целые континенты, кто контролирует деньги, тот в состоянии контролировать мир».

Киссинджер, а также Гейтс, Рокфеллеры и другие последователи «темной клики» никогда не скрывали своего желания сократить население планеты, начиная с Африки. Они делают это в форе, сильно напоминающей евгенику, – путем «искоренения бедности» или, например, с помощью вакцинации. Недавно Гейтс предложил опробовать свою новую коронавакцину в Африке. Против этого запротестовал даже его приятель – генеральный директор ВОЗ доктор Гебрейсус.Пандемия коронавируса привела к голоду миллионов и миллионов людей во всем мире. И конца этому не видно. Напротив, почти на все правительства оказывается давление, они подвергаются принуждению или прямому шантажу, их жизни находятся под угрозой, если они не будут следовать указаниям секты сатанинского культа. Да, сатанинского, поскольку ни один «нормальный» человек не в состоянии причинять такие ужасные страдания и смерть.

Почему прогибаются «суверенные» правительства?

Если не рассмотреть версию об этих принудительных мерах, то невозможно объяснить причину, по которой почти все правительства планеты подчиняются такому ужасному преступлению и лгут, лгут, нагло лгут своим народам. То есть людям, которых они должны защищать, а не убивать безработицей, голодом и отчаянием.

В «нормальных» условиях хищнического неравенства на земном шаре около девяти миллионов человек ежегодно умирают от голода и болезней, связанных с голодом. Теперь этот показатель, возможно, возрастет в геометрической прогрессии. Возможно, до десятков или сотен миллионов. Наступлению голода и голодной смерти могут в дальнейшем способствовать искусственно организованные нехватки продовольствия, засухи или наводнения в результате целенаправленного антропогенного изменения климата. Не из-за нелепо рекламируемого повышения температуры, вызванного углекислым газом, но благодаря усовершенствованной системе HAARP ВВС США (HAARP — High Frequency Active Auroral Research Program, Программа исследований ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн). Система была впервые испытана во время войны во Вьетнаме в 60-х годах. Используя ее, американцы вызывали более сильные, чем обычно, муссонные дожди, чтобы не дать вьетконговцам передвигаться с севера на юг по тропам, скрытым лесом, с целью сражаться вместе со своими братьями на Юге.

С тех пор HAARP усовершенствовали и превратили в оружие. Это оружие приспособлено для того, чтобы влиять на погодные условия, вызывать засухи, наводнения, ураганы – все, что необходимо для достижения целей господствующего злого культа в целях депопуляции земного шара и полного контроля над выжившими.

Программа принудительной вакцинации от Фонда Гейтса может внести свой вклад в евгенизацию населения мира. А тем, кто станет отказываться от вакцинации, могут, например, запретить путешествовать.

Ужасные страдания, которые целенаправленно навязываются человечеству, становятся все более заметными. Помимо уничтожения имущества людей и их бизнеса, это нищета, голод, страдания и, наконец, смерть. Это замедленная пытка водой всей вселенной монстрами злого культа.

Взять бразды правления с мудростью, здравым смыслом и смекалкой

Сегодня нет Нюрнбергского трибунала – честного, этичного и достаточно могущественного, чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечества и предать их правосудию. Мы, люди, должны принять бразды правления в этом процессе изменения парадигмы. Мы, люди, должны выбраться из этой ужасной тюрьмы и взять ситуацию под контроль. Не конфронтацией, но с мудростью, здравым смыслом и смекалкой.

«Истинно просвещенный человек никогда не воюет.

Превосходный воин никогда не разгневается.

Победитель никогда не попросит содействия постороннего.

Умеющий пользоваться людьми охотно занимает низкое место,

что называется добродетелью без сопротивления,

средством для (благоразумного) пользования (услугами) людей и, наконец, согласованием с Небом.

Таково древнее постановление».

(Дао дэ цзин, Книга пути и достоинства, Лао Цзы)

Справка «ВПК»

Питер Кениг – экономист и геополитический аналитик, 30 лет проработал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.