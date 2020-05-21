Теорию формирования Луны придется менять

Ученые занялись более подробным изучением тех данных, которые удалось получить во время запуска на орбиту Луны в 2007 году космического аппарата JAXA SELENE. Им удалось установить какие-то просто невероятные факты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Как выяснилось, поверхность Луны постоянно излучает невероятно сильный поток ионов углерода. Это указывает на то, что с самого начала представленная теория о том, как был сформирован спутник Земли, была неверной и ее придется менять. О том, что поверхность испускает ионы, указывает на тот факт, что с самого первого момента формирования внутри Луны присутствовал углерод, а не появился только спустя некоторое время после окончания процесса формирования. Зафиксировать излучение ионов удалось с помощью специального оборудования, которое находилось на космическом аппарате. Стоит отметить тот факт, что команды НАСА не имели нужного им оборудования, а поэтому во время миссии «Аполлон» излучение не было обнаружено. Это и стало причиной того, что была выдвинута в корни неверная теория о формировании спутника нашей планеты. Правильная теория должна была учитывать факт присутствия соединений летучего типа. Авторы исследования добавили, что выбросы фиксировались практически по всей поверхности Луны. По предварительным оценкам удалось установить то, что углерод существовал там всегда. Незначительное количество углерода могло возникнуть в результате воздействия солнечного ветра или же из-за падения метеоритов. Но то количество вещества, которое присутствует на спутнике, могло возникнуть только в том случае, если оно присутствует в самых недрах Луны. В дальнейшем будет проводиться еще анализ данных, чтобы получить как можно больше информации о формировании нашего спутника.