США выделили Турции почти 5,7 млн долларов в виде гуманитарной помощи в связи с коронавирусом

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. <…> Турции — помощь на сумму 5,7 млн долларов», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует ТАСС. В нём также указано, что эти средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19».

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более 900 млн долларов на «чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую» помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру. В частности, средства были выделены Украине (15,5 млн долларов), Белоруссии (1,7 млн долларов), Казахстану (более 3,1 млн долларов), Киргизии (около 900 тыс. долларов), Таджикистану (около 866 тыс. долларов), Туркменистану (около 920 тыс. долларов), Узбекистану (около 3,9 млн долларов), Армении (2,7 млн долларов), Азербайджану (почти 3,6 млн долларов), Грузии (2,7 млн долларов), Молдавии (почти 2,2 млн долларов).

Кроме того, США направили более 18 млн долларов Афганистану, более 44 млн долларов Ираку, около 12 млн долларов Ливии, более 31 млн долларов в Сирию, свыше 2,5 млн долларов Йемену, почти 5,7 млн долларов Турции. Более 12,3 млн долларов выделено «на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы», говорится в сообщении Госдепартамента.