Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВІДЕО

Поліція затримала жителя Любомля Олександра Богдана, який у квітні 2017 року вчинив стрілянину у райцентрі, внаслідок якої одна людина загинула, а двоє були поранені.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Відомо, що чоловіка затримали сьогодні, 21 травня, у Любомльському районі. Завтра, 22 травня, суд обере йому міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня 2017 року в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю на вулиці Будівельників у Любомлі відбулася бійка із стріляниною. Тоді невідомі вбили 40-річного мешканця Любомльського району, ще двох працівників товариства із обмеженою відповідальністю поранено.

Згодом поліцейські встановили причетність до смертельного злочину Олександра Богдана та оголосили його в розшук.