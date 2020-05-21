В июне на три знака Зодиака свалятся проблемы и неудачи

Первый летний месяц станет удачным далеко не для всех знаков Зодиака. Некоторым не повезет, возможно даже крупно. Астрологи выделили три знака, которым стоит морально подготовиться к возможным проблемам, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Овен. Июнь будет очень непростым месяцем. Помимо житейских проблем, некоторые сложности могут быть созданы завистниками. Из-за интриг и сплетен ваше положение начнет пошатываться, придется доказывать, кто виноват, а кто прав. Овны будут испытывать подавленность и депрессивное состояние. Представителям этого знака нужно четко определить свою позицию и не идти на поводу у провокаторов, иначе потом не получится быстро выйти из подавленного состояния. Рак. Этот знак долго качественно не отдыхал, поэтому сейчас всё валится из рук. На работе наблюдается хаос, в личной жизни – неразберихи, а настроение почти всегда отсутствует. Улучшить состояние поможет смена обстановки. В июне стоит осторожно общаться с людьми, так как имеется риск вляпаться в чужие разборки. Также в июне повышен риск аварии, поэтому поездки на машине лучше свести к минимуму. Скорпион. Обычно Скорпионы имеют хорошую самооценку, даже завышенную. Это может сыграть злую шутку в июне: есть вероятность, что силы будут переоценены, в результаты все дела потерпят крах. Скорпионам следует отказаться от рискованных операций и бесперспективных проектов. В первом летнем месяце лучше закончить старые дела, нежели начинать новые. Свой пыл стоит умерить, лучше плыть по течению. Разборки нежелательны, так как ни к чему не приведут. Успеха достигнут только те представители знака, которые найдут компромисс в сложившихся ситуациях.