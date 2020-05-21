Одна из рек в Израиле неожиданно стала кроваво-красной

Согласно местным СМИ, с 10 мая река под названием Александр внезапно поменяла цвет на кроваво-красный. Экологи начали бить тревогу: изменения могут свидетельствовать о масштабном загрязнении, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ученые в случае резкого изменения цвета водоемов грешат, как правило, на цветение водорослей или распространение бактерий. В нашем же случае истина была установлена довольно быстро. Как выяснилось, произошло действительно загрязнение. Виновница – птицефабрика, частично приложила руку также скотобойня в городе Тулькарм. После карантина бизнесмены заставляют людей работать в три смены, кровь и кишки сливаются в протекающую мимо реку. Можно представить масштабы убоя, если целая река перекрасилась в другой цвет. Река Александр была названа в честь царя Александра Янная. Начинается она в горах Палестины, течет через Израиль и впадает в Средиземное море. Не известно, какой масштабной была бы деятельность Палестины, если бы не сдерживающие меры Израиля. Возможно, река всегда бы оставалась красной в связи с огромным производством мяса. Интересно, что имеется немало пророчеств, которые гласят о покраснении воды в реках. Подобное событие является знаком апокалипсиса. До настоящего времени покраснения рек случались уже достаточно часто в разных частях света. Пока что никакого конца света не предвидится. Пугает только факт, что Израиль – непростая страна. Именно евреями были даны эти пророчества, поэтому события, к примеру, в Канаде и Австралии расцениваются просто как совпадение. Происшествия на Ближнем Востоке всегда считались определенным предзнаменованием. Пророчество касательно покраснения воды было зафиксировано в Турции, Иране и странах Персидского залива. Причина явлений мало кого волнует.