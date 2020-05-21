На Алтае расследуют дело выпавшем окна детсада трехлетнем ребенке

Следственные органы СУ СКР по Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту травмирования трехлетнего ребенка в результате падения из окна в одном из местных детских садов. Как сообщается на сайте ведомства, состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

Подробности инцидента сообщает прокуратура Республики Алтай на своем сайте. По данным ведомства, 19 мая в здании детского сада № 9 «Солнышко» в Горно-Алтайске трехлетний ребенок, находясь без присмотра в спальной комнате на втором этаже, стал на подоконник открытого настежь окна, облокотился на москитную сетку и упал на асфальт, получив телесные повреждения в виде перелома лобной кости и перелома костей спинки носа. В региональном СУ СКР уточнили, что мальчика доставили в детскую республиканскую больницу, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни ребенка не имеется, он в сознании, однако состояние малолетнего потерпевшего расценивается как стабильно тяжелое.

По результатам проведенной доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, на установление всех фактических обстоятельств ненадлежащего исполнения работниками образовательной организации возложенных на них обязанностей.