Каждый восьмой австралиец уверен, что во вспышке коронавируса виноваты Билл Гейтс и 5G

Сложно сказать, как именно основатель Microsoft вовлечен в историю со штаммом. На протяжении многих лет фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды спонсирует разработки лекарств от большого количества заболеваний, в частности малярии.

Другой заговор еще более бессмысленный и странный. Он гласит, что коронавирус распространяют вышки 5G. Законы физики не позволяют передавать вирус по радиоволнам, которые исходят от сотовых вышек. Правительство Австралии заявило, что не будет мириться с актами вандализма по отношению к коммуникационной инфраструктуре. Власти призывают немедленно сообщать полиции о любых подозрениях на неправомерные действия жителей.

Австралийцы также уверены, что коронавирус – это инструмент для массовой вакцинации. Якобы штамм используют для запугивания людей, значительно увеличивая число реальных смертей.

Каждый третий австралиец считает, что вирус разработали в Китае. Это мнение полностью противоречит информации Всемирной организации здравоохранения. Также опрос говорит, что 77% людей уверены, что Китай знает реальное количество своих граждан, умерших от Covid-19.

Таким образом, австралийцы доверяют абсолютно всем теориям, но только не научным. Они верят даже в самые глупые теории заговора, которые нарушают законы физики.