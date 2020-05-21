Давутоглу призывает правительство Турции не назначать досрочные выборы

Однако Давутоглу предупредил правительство, чтобы оно не меняло повестку дня нации такими спекуляциями о досрочных выборах, если оно не будет серьёзно к этому относиться.

«Мы, как «Партия будущего», не беспокоимся о досрочных выборах, когда бы они ни состоялись. Если ваша настоящая цель — назначить досрочные выборы, то давайте начнём их проводить. Но если вы преследуете такие мелкие проблемы, как изменение реальной повестки дня страны с помощью слухов о перевороте или досрочных выборах, то перестаньте тратить энергию нашей страны на такие дешёвые манипуляции», — цитирует Давутоглу Duvar.

Напомним, что на прошлой неделе Бахчели, союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития (ПСР), призвал внести изменения в закон О выборах и парламентские уставы. Комментарии Бахчели появились после того, как лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что ряд законодателей НРП могут уйти и присоединиться к Партии демократии и прорыва (DEVA) и «Партии будущего», чтобы обеспечить им кандидатуру на выборах.

Бахчели не уточнил, каких именно быстрых изменений он добивается в избирательном законе, но источники Duvar сообщили, что речь может идти о том, чтобы помешать депутатам сменить партии и увеличить число депутатов, необходимых для создания парламентской группы, с 20 до 30. Такие меры затруднили бы депутатам от НРП вступление во вновь образованные оппозиционные партии, которые, как говорят, обладают большим потенциалом в плане привлечения голосов блока ПСР-ПНД.

В свою очередь эксперты указывают на то, что на волне усиления оппозиции и предстоящего финансового кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, ПСР может прибегнуть к проведению досрочных выборов, которые обычно назначаются на 2023 год.

Давутоглу, который когда-то был ближайшим союзником Эрдогана, заявил, что молчание ПСР перед лицом предложения Бахчели указывает на то, что досрочные выборы «могут быть также включены в повестку дня правительства». «Бахчели снова намечает курс для правящей партии», — заявил Давутоглу.

Давутоглу сказал, что, хотя Бахчели не сообщил подробностей о том, какие именно изменения он планирует внести в нынешний закон, его «Партия будущего» будет выступать против любых изменений, которые сделают избирательный закон более антидемократическим, чем он есть в настоящее время.

Кроме того, Давутоглу раскритиковал правительство за то, что оно отстранило избранных мэров от Демократической партии народов (ДПН) в турецких провинциях с курдским большинством и заменило их доверенными лицами.

«Это правящее правительство занято захватом муниципалитетов один за другим, которые были завоеваны миллионами народных голосов. Те, кто думает, что они могут управлять местными властями, свергая избранных мэров с назначением доверенных лиц, либо не жили в этой стране в течение долгих лет, либо вообще не извлекли урока из того, что произошло в прошлом», — указал Давутоглу.