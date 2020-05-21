Путин заявил, что ЕГЭ начнется 29 июня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году пройдет по всей стране и начнется 29 июня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы (а их было много, мы об этом знаем хорошо), все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — сказал глава государства.

Путин отметил, что школы будут помогать ученикам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается в этом году поступать в вузы, напомнил президент. Аттестаты выдадут всем выпускникам без экзаменов.

«Такое решение является исключением, оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. <…> Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что резервные дни для сдачи ЕГЭ предусмотрят и в следующем учебном году.

Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами защиты, а учащихся рассадят с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Экзамен по русскому языку проведут в течение двух дней, чтобы избежать скопления участников.