Путин заявил, что ЕГЭ начнется 29 июня

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году пройдет по всей стране и начнется 29 июня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Путин заявил, что ЕГЭ начнется 29 июня

«За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы (а их было много, мы об этом знаем хорошо), все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — сказал глава государства.

Путин отметил, что школы будут помогать ученикам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается в этом году поступать в вузы, напомнил президент. Аттестаты выдадут всем выпускникам без экзаменов.

«Такое решение является исключением, оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. <…> Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что резервные дни для сдачи ЕГЭ предусмотрят и в следующем учебном году.

Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами защиты, а учащихся рассадят с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Экзамен по русскому языку проведут в течение двух дней, чтобы избежать скопления участников.