Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Ливии

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Сергей Лавров

РИА «Новости»

Главы Министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России заявили, что они обстоятельно обменялись мнениями по нынешней ситуации в Ливии.

«Отмечена важность немедленного прекращения боевых действий, возобновления под эгидой ООН политического процесса с обязательным участием ливийских сторон в целях разрешения кризиса на основе решений Берлинской конференции, одобренных резолюцией СБ ООН», — говорится в сообщении.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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