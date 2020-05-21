Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Ливии

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Сергей Лавров
РИА «Новости»
Главы Министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России заявили, что они обстоятельно обменялись мнениями по нынешней ситуации в Ливии.
«Отмечена важность немедленного прекращения боевых действий, возобновления под эгидой ООН политического процесса с обязательным участием ливийских сторон в целях разрешения кризиса на основе решений Берлинской конференции, одобренных резолюцией СБ ООН», — говорится в сообщении.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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