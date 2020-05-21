Путин назвал дату начала сдачи ЕГЭ в этом году

Освобождены от сдачи единого госэкзамена будут одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в вузы

Российским выпускникам все же придется сдавать в этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ). Принимать его начнут с 29 июня. Об этом заявил президент Владимир Путин на сегодняшнем совещании о ситуации в сфере образования.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — сказал глава государства.

Путин также распорядился предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ не только летом, но и в течение следующего учебного года.

Коррективы в учебный процесс в школах и вузах по всей России внесла в этом году эпидемия коронавируса. Обучение было рекомендовано перевести в онлайн-режим, что и было сделано примерно в 50 тысячах образовательных учреждениях по всей стране.

До сегодняшнего дня оставался без ответа вопрос о сдаче ЕГЭ выпускниками школ. Сначала Минпросвещение сообщило, что его проведение сдвигается на 8 июня. Однако затем стало понятно, что сдачу экзамена придется перенести на более поздний срок. Решение собирались принимать, исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Была лишь ясность с теми школьниками, у которых нет планов поступать в вузы. Им разрешили не сдавать ЕГЭ — аттестат они получат по итогам текущих оценок. Кроме этого, Минпросвещения объявило об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ), который должны сдавать девятиклассники.

Министерство также рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера в школах в онлайн-режиме.

Представители сферы образования долго не могли прийти к мнению, стоит ли вообще проводить ЕГЭ в привычной форме в этом году, либо имеет смысл отменить это испытание. Очевидно, что эпидемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в образовательный процесс. Ранее «Блокнот» писал о том, какие рассматривались варианты развития событий и по каким критериям, в случае отмены ЕГЭ, предлагалось оценивать абитуриентов в этом году.