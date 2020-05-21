Стрелков взял на себя «моральную ответственность» за гибель 298 пассажиров Boeing

Газета The Times взяла краткий комментарий у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР).

Авиалайнер Boeing 777-200.

piter.tv.

Его расспросили в связи с предстоящим 8 июня заседанием окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.

«Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти», — заметил Гиркин, комментируя историю со сбитым самолетом.

При этом он вновь повторил, что ополчение «не сбивало этот самолет», пишет «Коммерсантъ».

На вопрос издания о том, не будет ли его заявление воспринято, как признание вины российских военных, господин Гиркин ответил: «Люди могут интерпретировать это как им заблагорассудится». От дальнейших комментариев он отказался.

Сбитый лайнер

17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над Донбассом в зоне боевых действий.

Погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей.

Подозреваемыми по этому делу стали гражданин России Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его бывших подчиненных.

Россия отрицает причастность к трагедии.

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