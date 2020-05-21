Главным тренером АлтайБаскета назначен бывший игрок клуба

Евгений Горев

Баскетбольный клуб «АлтайБаскет» после увольнения главного тренера Бориса Соколовского оперативно нашел ему замену и уже заключил контракт с новым руководителем. Как уточнили в пресс-службе клуба, им стал Евгений Горев, который в сезоне 2019/2020 был наставником БК «Иркут», а еще раньше входил в состав игроков и тренерского штата алтайского клуба.

20 мая на странице иркутской команды «ВКонтакте» сообщили, что баскетбольный клуб «Иркут» и главный тренер Евгений Горев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. «Сейчас у Евгения Васильевича есть хорошее предложение от другого клуба, которое интересно для него не только в финансовом плане: оно также будет лучшим решением для его семьи. Желаем Евгению Васильевичу только успехов, и, если наши пути когда-либо пересекутся, мы всегда будем рады встрече», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято после длительных переговоров.

21 мая новость о назначении Горева главным тренером «АлтайБаскета» была опубликована пресс-службой регионального клуба. «До перехода в «Иркут» Евгений Васильевич работал в тренерском штабе «АлтайБаскета» с 2016 по 2019 годы и как главный тренер, и как ассистент. И, конечно же, все знают Евгения Васильевича в качестве игрока нашего клуба. Мы очень рады возобновлению сотрудничества и ожидаем высоких совместных результатов в новом сезоне», — заявили в клубе.

Известно, что Евгений Горев – воспитанник новосибирского баскетбола, выступал за «Локомотив» (Новосибирск), «НБА-Телма» (Нижний Новгород), «Динамо-Теплострой» (Челябинск), является мастером спорта. С сезона 2012/2013 он защищал цвета «АлтайБаскета». В 2017 году Горев завершил карьеру и пополнил тренерский штаб барнаульского клуба, став ассистентом именитого Ромуальдаса Петрониса. С декабря 2017 года после ухода из клуба в связи с финансовыми проблемами многолетнего директора Михаила Панфилова, повлекшего за собой отставку дорогостоящего литовского специалиста, Евгений Горев работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В сезоне 2018/2019 он являлся вторым тренером «АлтайБаскета», которым руководил Борис Соколовский.

Однако в 2019 году он возглавил БК «Иркут». Команда под руководством 37-летнего специалиста заняла четвертое место в Суперлиге-2 (команда из Барнаула стала седьмой). В минувшем чемпионате «АлтайБаскет» Соколовского и «Иркут» Горева встречались между собой четыре раза, одержав по две победы. Ключевым стал матч 1 февраля, который проходил в Иркутске. «АлтайБаскету» для прямого попадания в плей-офф было необходимо не проиграть с разницей в 10 и более очков. В итоге встреча завершилась со счетом 74:59 в пользу «Иркута».

Напомним, 14 мая в официальном сообществе клуба «АлтайБаскет» появилась запись о том, что Борис Соколовский, два сезона возглавлявший команду, покинул свой пост. «Мы благодарим Бориса Ильича [Соколовского] за подаренный опыт, самоотдачу и невероятную атмосферу, что он принес в наш клуб. Сотрудничать с такими именитым тренером — большая редкость, и мы ценим каждую деталь проделанной работы! Баскетбольный клуб «Алтайбаскет» желает Борису Ильичу успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении. Также в сообществе клуба упоминают, что расторжение контракта произошло по обоюдному согласию.

В то же время в СМИ появилась информация, что настоящей причиной увольнения могло стать предложение руководства клуба Соколовскому перейти на меньшую заработную плату. Однако, как объяснили «Банкфаксу» в пресс-службе Минспорта Алтайского края, уход тренера не связан с финансовыми вопросами, и, по информации ведомства, тренеру не предлагали перейти на пониженный оклад. В министерстве отметили, что финансирование клуба в 2019 году составляло 20,46 млн рублей, а на 2020 год команде утверждено финансирование в размере 24,96 млн рублей.