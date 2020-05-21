WSJ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест из-за COVID-19

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Адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

AP

Бывшего адвоката президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Майкла Коэна 21 мая освободят из тюрьмы на фоне пандемии коронавируса, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Оставшуюся часть срока Коэн будет отбывать дома.

17 марта Коэн направил письмо судье с просьбой разрешить ему отбыть оставшуюся часть срока дома из-за небезопасных условий в тюрьме в связи с COVID-19.

В начале мая стало известно, что несколько сотрудников и заключенных тюрьмы в Отсвилле, где отбывает наказание Коэн, заразились коронавирусом.

Коэна приговорили к трем годам тюрьмы в декабре 2018 года. Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний и в том, что был посредником при «выплатах за молчание», производимых Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса из тюрьмы под домашнее заключение был переведен руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Трампа в 2016 году Пол Манафорт, отбывающий наказание за отмывание денег.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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