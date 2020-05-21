В Москве обнаружили захоронения восьмивековой давности

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Шамиль Жуматов/Reuters

Археологи в Москве нашли на территории Троицкого и Новомосковского административных округов захоронения середины XII — начала XIII века. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что останки принадлежали вятичам.

Специалисты считают, что на этом месте могло находится поселение, которое ученым еще предстоит отыскать.

Пока проводить раскопки захоронений не представляется возможным, археологи измеряют курганы и фиксируют их местоположение.

В дальнейшем специальная комиссия рассмотрит вопрос о присвоении захоронению охранного статуса.

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