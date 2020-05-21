В Турции прокурор отказал в расследовании смерти учителя, погибшего в тюрьме

После неудавшегося государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года Ачикколлу был задержан 24 июля 2016 года по обвинениям в подготовке государственного переворота и терроризме и оставался под стражей в полиции в течение 13 дней, в течение которых он подвергался как физическим, так и психологическим пыткам, пока не умер, сообщает Turkish Minute.

Жена Ачикколлу, Тюлай, написала, что прокуратура, которая в январе 2020 года постановила, что нет необходимости в дальнейшем расследовании смерти Ачикколлу, вновь вынесла то же самое решение, на этот раз не заслушав свидетелей, не изучив видеозаписи 13 дней, когда Ачикколлу содержался под стражей, и дополнительный отчёт о вскрытии.

«Будь проклято это решение», — написала она. Его вынес прокурор Стамбула Дениз Арсланоглу.

Отметим, что в августе 2019 года новостной сайт Bold Medya опубликовал видео, показывающее халатность сотрудников полиции в смерти Ачикколлу.

На видео Ачикколлу виден в камере для одного человека с четырьмя другими заключёнными в подвале здания полицейского управления Стамбула.

Около четырёх утра, 5 августа он начал проявлять признаки плохого самочувствия. Ачикколлу подошёл к решётке и несколько минут звал полицейских, но никто так и не появился. После того, как мужчина вернулся в свою постель, через несколько минут у него начались судороги, разбудившие других заключённых в камере.

Прошло ещё четыре минуты, прежде чем охранники следственного изолятора вывели его из камеры, и в этот момент он уже не подавал никаких признаков жизни.

Показания, взятые у врача, который также содержался под стражей в том же здании, говорят, что у Ачикколлу не было пульса, когда доктора попросили сделать массаж сердца.

Дополнительный отчёт о вскрытии, составленный судебно-медицинским экспертом профессором Шебнем Коруром Финчанчи, показал, что Ачикколлу перенёс сердечный приступ, причиной которого стали пытки и лишение его лекарств от диабета.