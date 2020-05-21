Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 травня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 22 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Найбільше випадків зареєстрували в Ковелі — 9 та Луцьку – 7, в Луцькому районі зареєстрували 3 випадки, по одному випадку зареєстрували в м. Нововолинську, Маневицькому та Ковельському районах. Одужало за добу 4 особи.

Загалом станом на 10.00 21 травня в області зареєстрували 698 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР.

Одужало 172 особи. 21 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 147 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 50 випадків, в т.ч. 2 летальних;

м.Ковель – 124 випадки, в тому числі 4 летальних;

Ковельський район – 5 випадків;

Ківерцівський район – 101 випадок, в т.ч. 2 летальних;

м. Нововолинськ – 67 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Іваничівський район – 13 випадків;

Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Маневицький район – 41 випадок, в тому числі 1 летальний;

Горохівський район – 29 випадків;

Володимир-Волинський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Камінь-Каширський район – 15 випадків;

Локачинський район – 11 випадків;

Любомльський район – 8 випадків;

Шацький район – 7 випадків;

Рожищенський район – 6 випадків;

Любешівський район – 4 випадки;

Турійський район – 3 випадки;

Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежили 4677 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.