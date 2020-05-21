В Татарстане зафиксирован 9-й случай смерти от COVID-19​

В Татарстане зафиксирован 9-й случай смерти пациента с новым коронавирусом. Об этом сообщила на традиционном брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«К сожалению, растет и статистка, связанная со смертностью. Сегодня в республике подтвержден 9-й случай смерти от COVID-19. 11 мая житель Зеленодольского района 1950 года рождения был доставлен бригадой скорой помощи в больницу уже в крайне тяжелом состоянии», — рассказала Галимова.

По ее словам, пациента госпитализировали в реанимационное отделение Зеленодольской ЦРБ. Болезнь протекала тяжело и была осложнена внебольничной пневмонией. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ. 13 мая в медицинское учреждение вызвали бригаду реаниматологов РКБ для эвакуации в Казань, но состояние здоровья не позволяло перевезти больного. В тот же день медики констатировали смерть мужчины.

«Диагноз подтвержден только сейчас, так как требовалось провести патологоанатомическую экспертизу. Это важно для того, чтобы предоставить проверенную информацию. Выражаем соболезнования родным и близким и призываем татарстанцев беречь себя, быть внимательными к своему здоровью и к здоровью своих близких», — добавила руководитель пресс-службы президента РТ.

Всего в республике зарегистрировано 2 546 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. 1 452 человека выздоровели.