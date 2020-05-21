Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7 в июне

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Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани подтвердила намерение главы государства провести очный саммит G7 в июне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она сказала, что не будет вдаваться в технические подробности того, как это будет происходить.

«Просто отмечу, что президент очень хочет, чтобы саммит G7 прошел здесь, в Вашингтоне, по мере того как не только мы открываем свою страну (после карантина), но и весь мир начинает открываться», — заявила Макинани.

Пресс-секретарь добавила, что американский лидер хочет провести встречу в июне, однако конкретной даты и механизмов того, как будет проходить саммит пока нет.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

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