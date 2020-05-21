Разъяснено будущее ОГЭ и ЕГЭ в связи с коронавирусом

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) разъяснила порядок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году.

Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок.

Изменения ОГЭ и ЕГЭ из-за коронавируса в 2020 году

ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты.

В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.

ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19).

На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Когда будут сдавать ЕГЭ в 2020 году, дата

Рособрнадзор назвал возможную дату сдачи единого госэкзамена — 19 июня. Но она неокончательная. Всё зависит от эпидситуации в стране. Ясно одно — выпускной экзамен по всей России школьники будут сдавать одновременно. Чтобы варианты заданий и ответы не передавали в другие регионы.

К обязательным экзаменам относятся русский язык и математика. Если они нужны для поступления в вуз, то нужно будет сдать по ним ЕГЭ. Плюс один экзамен по выбранному предмету. Выпускники, которые не планируют идти в университет, могут не сдавать госэкзамен вообще. Аттестат им выдадут на основании четвертных оценок.

Документы об окончании школы начнут выдавать по завершении учебного года. Кстати, в этом году торжественных последних звонков с линейками не будет. Мероприятия пройдут онлайн. Организовать праздничный выпускной могут родители учеников. Но только когда эпидобстановка станет лучше и откроются кафе, рестораны.