Москвичи задаются вопросом, когда в столицу придет тепло

Тепло не вернется в центральную часть России до лета. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни над страной установится зона аномального холода из-за циклона, пришедшего с Северной Атлантики. Температура по ночам будет опускаться до нуля, а короткие дожди будут идти каждый день.

Теплая погода не вернется в Центральную Россию до начала лета. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Регион окажется в зоне аномального холода.

Какая погода будет в России до конца мая 2020 года

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю в центральной части России будет сохраняться аномально холодная погода. Столбики термометров опустятся на 3-4°C ниже нормы для этого времени – от +12°C до +17°C. Умеренные и северные широты России могут ожидать устойчивой прохладной погоды. Вильфанд также объяснил похолодание приходом холодных воздушных масс с северо-запада.

В Москве и Подмосковье сохраняется такая погода из-за атмосферной циркуляции, приносящей в столичный регион холодный воздух, сообщало ранее РИАМО.

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На этой неделе в столице ожидается похолодание до плюс двух-четырех градусов ночью. Кроме того, возможен небольшой снег, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

По прогнозам, до середины недели столбики термометров не будут опускаться ниже отметок 10–15 градусов тепла. Затем же начнется похолодание. Синоптик отметил, что пик холода придется на ночь со среды на четверг.

Александр Синенков, ведущий специалист центра «Фобос»:

«В ночь со среды на четверг пройдет холодный фронт, поэтому в этот момент могут закружить „белые мухи“, небольшой снежок, температура воздуха будет плюс два-четыре градуса».

К концу недели погода начнет улучшаться, в столице потеплеет. В выходные в Москве температура поднимется до плюс 14–16 градусов днем, ночью будет пять-шесть градусов выше ноля.

По данным метеоролога, предварительные прогнозы на «потепление» действуют ровно до того, как это потепление должно начаться. Пока по прогностической модели на этой неделе перемен на лето не ожидается, а вот последняя пятидневка может быть уже немного теплее. Так воздух сможет прогреться днем даже до +15 градусов, что мало для конца мая, но уже тепло для нынешнего месяца.