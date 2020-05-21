Дочь Заворотнюк столкнулась с депрессивным состоянием

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна поделилась со своими подписчиками в Instagram «рецептом», как не впасть в депрессию во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Девушка считает, что в такое непростое время легко можно уйти в депрессию. Однако, чтобы этого не произошло, Анна предлагает использовать освободившееся время с пользой.

Анастасия Заворотнюк: новости сегодня, 21 мая

Анна рассказала поклонникам, что сейчас особенно остро ощущает потребность куда-то сходить, побаловать себя шоппингом или же просто встретиться с друзьями, однако все пока это не возможно и очень расстраивает. Тем не менее девушка старается себя чем-то занять, что также советует и своим подписчикам в социальной сети.

Так, девушка предлагает потратить это время на книгу, которую давно хотелось прочесть, на общение с родственниками, или же на генеральную уборку в своем гардеробе. Кроме того, по ее словам, можно потратить период самоизоляции на то, чтобы освоить что-то новое, например, научиться садиться на шпагат или заняться изучением иностранного языка.

Поклонники оценили советы девушки. Некоторые написали, что за два месяца переделали уже все, что можно, а некоторые также добавили свои «рецепты» времяпрепровождения, однако выразили надежду на то, что пандемия скоро закончится.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк вот уже больше года борется с онкологическим заболеванием: у актрисы опухоль головного мозга. Поклонники Заворотнюк обеспокоены ее здоровьем из-за возможности заражения COVID-19.

Заворотнюк сегодня, 21 мая 2020: последние новости

Дело в том, что накануне стало известно о заболевшей Татьяне Навке, которую госпитализировали с коронавирусом. На данный момент неизвестно, общалась ли Навка со своим коллегой и супругом Заворотнюк Петром Чернышовым. Фанаты не исключают, что Петр мог заразиться от Навки, а это чревато тяжелыми последствиями для Анастасии. Как известно, онкобольные входят в группу риска в контексте распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что 13 апреля, как раз в день рождения Татьяны Навки, в Instagram-аккаунте актрисы появилась редкая публикация. В сообщении под фото Анастасия поздравила фигуристку с 45-летием и пожелала «исполнения всех идей и мечтаний».

К слову, сама же Навка, сообщила поклонникам, что ее состояние стабилизировалось и она постепенно приходит в себя.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на 21.05.2020

Обеспокоенные состоянием актрисы поклонники поинтересовались у ее дочери Анны о том, не повлияет ли на здоровье Анастасии Заворотнюк эпидемия коронавируса, на что девушка ответила, что они активно оберегают актрису от каких-либо заболеваний.

«Мы очень надежно ее защищаем», — ответила дочь популярной актрисы.

Анастасия Заворотнюк сейчас активно борется с онкологическим заболеванием. Ее близкие стараются не раскрывать всех деталей состояния здоровья артистки. Однако после продолжительного молчания, дочь Заворотнюк стала вновь общаться с пользователями в социальных сетях и изредка отвечать на вопросы о матери. Не так давно Анна призвала бояться своих желаний.