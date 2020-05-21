Алтайский краевед раскрыл спорные подробности массового захоронения времен СССР Рубцовском

Краевед Сергей Колчин рассказал подробности о массовом рубцовском захоронении, в котором, как он считает, лежат тела жертв сталинских репрессий. Колчин утверждает, что ему удалось установить имена почти 300 погибших, опираясь на данные архивов и рассказы старожилов. Подробности сообщает ГТРК «Алтай». Правда, ряд экспертов ранее выражал сомнения в том, что на этом месте захоронены именно репрессированные.

Сергей Колчин сообщил, что массовое захоронение предположительно находится в 1 км от реки Алей, рядом со Змеиногорским трактом. Место краевед установил, опираясь на архивные данные и рассказы старожилов. «Место это называлось Редькина забока. Я не был уверен, что Редькин имеет к НКВД какое-то отношение. Но нашел документ в архиве. В доме заключения умер человек из арестованных от сердечного приступа, и был составлен акт, который подписал Редькин. Там была указана его должность – начальник дома заключения. В детстве мне бабушка говорила, что там тюрьма была и людей расстреливали. Я стал опрашивать старожилов. Одна из очевидиц говорила, что там сотрудники НКВД копались в земле, что-то закапывали», — объяснил Колчин.

Он также утверждает, что уже выяснил имена почти 300 погребенных. По его подсчетам, в общей могиле может лежать еще до 100 человек. При этом сам Сергей Колчин говорит о том, что в захоронении могут лежать и тела настоящих преступников. «Мне из Чарышского района звонили родственники расстрелянных. Там еще после революции оставалась старая власть, и присылали уже большевики своих наместников. Прибыл новый председатель, и два брата его шашками зарубили. Их арестовали, доставили в Рубцовск и расстреляли. То есть те, кто совершал общеуголовные преступления, тоже могут быть там похоронены», — добавил краевед.

Напомним, в начале августа 2019 года стало известно, что поисковики из Рубцовска обнаружили предполагаемое место массового захоронения жертв политических репрессий периода 1928-1931 и 1936-1938 годов. Представители городских властей со своей стороны сообщили, что никакими официальными сведениями на этот счет не располагают, и заверили, что если бы такое захоронение в городе было, им бы занимались соответствующие органы.

В то же время некоторые исследователи считают, что в могиле могут лежать не репрессированные. Например, рубцовский историк Михаил Попов в книге «Рубцовск (1892-2000 гг.): исторические очерки» утверждает, что жители города и окрестных сел подвергались репрессиям не только в сталинское время, но и ранее. По его сведениям, в 1918-1919 годах белогвардейцы также осуществляли казни людей на рубцовской земле. Еще до Колчака, при так называемой «демократической контрреволюции», за два сентябрьских дня 1918 года якобы были убиты десятки человек.

Кемеровский историк Наталья Маркдорф в 2008 провела исследование, и, опираясь на данные архивов, сообщила, что летом 1945 года в Рубцовске был создан лагерь военнопленных № 511. В 1945 году туда поступили 1992 пленных немца и еще 5965 пленных японцев. В ноябре того же года в лагере началась эпидемия тифа, унесшие жизни многих заключенных. Кроме того, пленные гибли также и при попытках совершить побег. Не стоит исключать, что в массовом захоронении лежат тела погибших в плену. Учитывая данные об эпидемии тифа, вскрывать его становится опасно.