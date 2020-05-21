Появилось видео избиения футболиста сборной Украины «собутыльниками»

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Беседин пострадал в драке. Видео инцидента размещено на канале «Жестяковый Спорт» в YouTube.

В описании ролика, опубликованного 20 мая, говорится, что в 2016 году спортсмен «неудачно загулял на квартире у гопников». Также присутствующие на видео характеризуются автором как «собутыльники» Беседина.

В ролике футболист находится в компании молодых людей и девушек и обменивается с оппонентами оскорблениями. Затем один из мужчин бьет игрока по лицу, из-за чего тот падает со стула и оказывается на полу.

В нынешнем сезоне Беседин провел 13 матчей в чемпионате Украины, в которых забил восемь мячей. В активе нападающего также два гола в 13 матчах в составе национальной украинской команды.