Рабочие нагрузки, условия труда во время пандемии ухудшаются для турецких женщин

В докладе подчёркивается, что женская рабочая сила в Турции, которая значительно меньше мужской, в основном ограничивается такими секторами социальных услуг, как здравоохранение, образование, работа с пожилыми людьми или инвалидами, горничными или домашними поварами, а также продовольственными и розничными секторами.

По мере того как пандемия поразила Турцию, рабочий день женщин в этих секторах стал длиннее, а условия труда — более жёсткими, поскольку их здоровье всё больше находится под угрозой, цитирует документ Duvar.

До пандемии безработица среди женщин в Турции была выше, чем среди мужчин, и составляла 16,3%, в то время как безработица без учёта сельскохозяйственного сектора, в котором занято большое количество женщин, составляла 14% для мужчин и 19,5% для женщин по официальным данным за январь 2020 года.

Другие проблемы, с которыми сталкиваются работающие женщины, включают в себя увольнение, неоплачиваемый отпуск, невыплату заработной платы и невыносимую рабочую нагрузку между их работой и домашними делами.

В своём докладе KEIG перечислил ряд требований, включая правила, которые должны быть приняты в отношении тех, кто потерял свою работу в секторе розничной торговли, большинство из которых были закрыты в торговых центрах до начала этой недели. В документе также содержится призыв к тому, чтобы женщины, работающие на рынках и в сфере общественного питания, были обеспечены надлежащими защитными средствами, учитывая большое число людей, с которыми они ежедневно вступают в контакт.

Авторы доклада также призывают Министерство образования и Совет по высшему образованию (YÖK) установить партнёрские отношения с учителями, добровольцами, родителями, женскими организациями, экспертами в области дистанционного образования и информации, а также профсоюзами и приступить к работе с целью ликвидации гендерного неравенства в системе образования страны.