У гурті «Go-A» запевнили, що на Євробаченні співатимуть українською

Солістка гурту Go-A Катерина Павленко розповіла, що вона з колегами активно готуються до Євробачення-2021, щоб достойно представити на конкурсі Україну.

Про це співачка розповіла в інтерв’ю для «Газета ua».

«Ми були готові виступити. Але до 2021-го зможемо підготуватися ще краще. Цього року поспішали, багато чого не знали. Але це багатий досвід. Знайшли прихильників навіть у країнах, які не беруть участі в Євробаченні. Писали з Канади, Латинської Америки, Філіппін, Бельгії, Польщі. Зв’язувались агенти з Іспанії щодо гастролей. Пісня «Соловей» працює на нашу впізнаваність», — розповіла співачка.

Також Катерина Соловей додала, що незважаючи на різні коментарі від українців, іноземним слухачам подобається україномовна пісня «Соловей».

Наразі музиканти гурту готуються до пісенного конкурсу і вже почали писати нову пісню, проте солістка зазначає, що це довготривалий процес, адже твір повинен бути актуальний, а до Євробачення аж рік.

Фронтвумен запевняє, що пісня точно буде українською: »Це наша фішка».