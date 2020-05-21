Самойлова потребовала у Джигана 50% доходов на содержание детей

Раскрыты подробности бракоразводного процесса пары.

32-летняя Оксана Самойлова не реагирует на мнение скептиков, которые считают, что ее развод с рэпером Джиганом — продуманный пиар-ход. Популярная инстаграм-мамочка подала заявление на расторжение брака 20 апреля, а 15 июня состоится первое заседание суда. Судя по всему, Оксана намерена рублем наказать провинившегося супруга. Как заявил адвокат девушки, она требует от рэпера половину его ежемесячного дохода на содержание четырех детей.

Информации о разделе имущества нет, но поклонники надеются, что в случае развода Джиган отдаст дом супруге и детям. Тем более, у пары нет брачного договора. Сейчас Оксана живет под одной крышей с мужем, и речь о переезде Джигана пока не идет.

У артиста еще есть время заставить Самойлову передумать. Многодетный отец кардинально изменился после выписки из реабилитационного центра и публикует фото исключительно с детьми, посвящает посты Оксане.

В недавнем интервью с Тимати Джиган признался, что в Майами у него «снесло кукушку»: рэпер злоупотреблял запрещенными веществами и уже не отвечал за свое поведение. Он не скрывает, что обязан своей жизнью супруге, которая поддержала мужа и отправила его на принудительное лечение сначала в Америке, а потом в России.

Ранее в СМИ появилась информация, сколько Оксана зарабатывает на разводе с мужем. Также она оригинально отреагировала на заявление Джигана ее вернуть.